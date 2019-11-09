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Донбасс. 41,3% жителей в оккупации считают себя бедными - опрос

Донбасс. 41,3% жителей в оккупации считают себя бедными - опрос - Фото
Фото: LIGA.net
09.11.2019, 12:20

58,6% опрошенных убеждены, что в их финансовой истории ничего не изменится

41,3% жителей временно оккупированного Донбасса считают себя бедными.  Таковы результаты количественного исследования общественного мнения в ОРДЛО, которое провела компания "Нью имидж маркетинг групп", пишет Зеркало недели.

Часть их них вынуждена экономить даже на питании (4,9%), остальные 36,4% - могут позволить себе только еду.

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43,6% респондентов сообщили, что "не могут просто так взять и купить мобильный телефон или пылесос". 12% наоборот - чувствуют себя комфортно. 

58,6% опрошенных убеждены, что в их финансовой истории ничего не изменится. "Практически пополам разделились как ожидающие чудесного улучшения жизни своих семей (18,7%), так и в чудеса не верящие (21%)", - отмечается в сообщении.

  • 57,8% жителей временно оккупированного Донбасса назвали себя гражданами Украины. 

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