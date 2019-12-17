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Донбасс. На пересечение линии разграничения люди тратят 6 часов

Донбасс. На пересечение линии разграничения люди тратят 6 часов - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
17.12.2019, 09:42

Наблюдатели рассказали о ситуации на двух пунктах пропуска террористов

14 декабря миссия ОБСЕ зафиксировала длинные очереди на блокпостах боевиков на линии разграничения в Донецкой области, местные жители рассказали, что тратят более шести часов на ее пересечение. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

На блокпосте во временно оккупированной Еленовке (23 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели видели примерно 100 пешеходов, приблизительно 160 автомобилей и 50 автобусов в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а также не менее 20 пешеходов и как минимум 30 автомобилей в противоположном направлении.

Пребывая на блокпосте вблизи Горловки (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), было зафиксировано  90 автомобилей в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а также приблизительно 150 пешеходов в очереди в противоположном направлении.

На этом блокпосте мужчина 60–69 лет рассказал наблюдателям о том, что потратил более шести часов на пересечение линии соприкосновения и что некоторые автомобили "проезжают без очереди".

  • Во временно оккупированном Луганске среди местных жителей боевики запускали фейки, что якобы детей до 16 лет не будут вообще выпускать украинские пограничники при наличии только свидетельства о рождении.

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Донбасс обсе очереди пункты пропуска
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