Донбасс. На пересечение линии разграничения люди тратят 6 часов

14 декабря миссия ОБСЕ зафиксировала длинные очереди на блокпостах боевиков на линии разграничения в Донецкой области, местные жители рассказали, что тратят более шести часов на ее пересечение. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
На блокпосте во временно оккупированной Еленовке (23 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели видели примерно 100 пешеходов, приблизительно 160 автомобилей и 50 автобусов в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а также не менее 20 пешеходов и как минимум 30 автомобилей в противоположном направлении.
Пребывая на блокпосте вблизи Горловки (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), было зафиксировано 90 автомобилей в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а также приблизительно 150 пешеходов в очереди в противоположном направлении.
На этом блокпосте мужчина 60–69 лет рассказал наблюдателям о том, что потратил более шести часов на пересечение линии соприкосновения и что некоторые автомобили "проезжают без очереди".
Читайте также: Вступает в силу новый порядок пересечения линии разграничения