Донбасс. На пересечение линии разграничения люди тратят 6 часов

Фото: flickr СММ ОБСЕ

14 декабря миссия ОБСЕ зафиксировала длинные очереди на блокпостах боевиков на линии разграничения в Донецкой области, местные жители рассказали, что тратят более шести часов на ее пересечение. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

На блокпосте во временно оккупированной Еленовке (23 км к юго-западу от Донецка) наблюдатели видели примерно 100 пешеходов, приблизительно 160 автомобилей и 50 автобусов в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а также не менее 20 пешеходов и как минимум 30 автомобилей в противоположном направлении.

Пребывая на блокпосте вблизи Горловки (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), было зафиксировано 90 автомобилей в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а также приблизительно 150 пешеходов в очереди в противоположном направлении.

На этом блокпосте мужчина 60–69 лет рассказал наблюдателям о том, что потратил более шести часов на пересечение линии соприкосновения и что некоторые автомобили "проезжают без очереди".

Во временно оккупированном Луганске среди местных жителей боевики запускали фейки, что якобы детей до 16 лет не будут вообще выпускать украинские пограничники при наличии только свидетельства о рождении.

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