Донбасс. СБУ предотвратила попытку контроля спецслужб России

Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины блокировала очередную попытку спецслужб РФ дестабилизировать обстановку в Луганской области через влияние транснациональных организованных группировок. Об этом сообщила LIGA.net пресс-служба областного управления СБУ.

В СБУ уточнили, что по замыслу кураторов из РФ, обострение криминогенной обстановки в Украине должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе.

Сотрудники СБУ установили, что уголовник одной из стран Южного Кавказа, ранее объявленный в Украине в розыск, под другим именем прибыл в Луганскую область. Там злоумышленник должен был координировать деятельность преступных группировок и установить контроль над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона.

"Иностранец планировал создать механизм влияния на местные органы государственной власти. Действиями уголовника руководил, связанный со спецслужбами РФ, пять раз судимый Лота Гули, который сейчас проживает в странах Ближнего Востока", - отметили в пресс-службе.

Во время обысков по месту временного проживания злоумышленника правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.