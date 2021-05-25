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Донбасс. В Азовское море может попасть загрязнення радиацией вода – Шмыгаль

25.05.2021, 13:56
Донбасс. В Азовское море может попасть загрязнення радиацией вода – Шмыгаль - Фото
Денис Шмыгаль и Джон Керри (фото - пресс-служба Кабмина)

Есть риск, что в Азовское море с временно оккупированных территорий Донбасса может попасть загрязненная радиацией вода. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время беседы со спецпосланником президента США по вопросам климата Джоном Керри, передает пресс-служба Кабмина.

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По словам премьера, на временно оккупированных территориях были закрыты десятки угольных шахт без соблюдения экологических процедур.

Шмыгаль подчеркнул, что на некоторых объектах есть риск попадания зараженной радиацией воды в питьевые горизонты и по рекам – в Азовское море.

Премьер заявил, что для обследования этого участка необходимо направить экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Шмыгаль также добавил, что на временно оккупированных территориях есть почти 1200 источников ионизирующего излучения.

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Марк Сировой
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Донбасс радиация азовское море джон керри реки Денис Шмыгаль
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