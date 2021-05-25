Донбасс. В Азовское море может попасть загрязнення радиацией вода – Шмыгаль

Есть риск, что в Азовское море с временно оккупированных территорий Донбасса может попасть загрязненная радиацией вода. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время беседы со спецпосланником президента США по вопросам климата Джоном Керри, передает пресс-служба Кабмина.

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По словам премьера, на временно оккупированных территориях были закрыты десятки угольных шахт без соблюдения экологических процедур.

Шмыгаль подчеркнул, что на некоторых объектах есть риск попадания зараженной радиацией воды в питьевые горизонты и по рекам – в Азовское море.

Премьер заявил, что для обследования этого участка необходимо направить экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Шмыгаль также добавил, что на временно оккупированных территориях есть почти 1200 источников ионизирующего излучения.

В октябре 2020-го министр реинтеграции Резников заявлял, что Донбасс – на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения шахты Юный коммунар, затопленной в 2018 году боевиками.

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Марк Сировой

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