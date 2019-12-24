Донбасс. В Госпогранслужбе предупреждают о провокациях боевиков

Фото: dpsu.gov.ua

Пророссийские наемники намеренно создают очередь, а после окончания времени работы украинских КПВВ массово пропускают людей в серую зону. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Такие действия несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку пересечение линии разграничения в темное время, или вообще - оставление людей на ночлег в так называемой серой зоне может значительного обострить ситуацию безопасности", - отметили в пресс-службе.

В течение декабря такие провокационные действия боевиков были зафиксированы в пунктах въезда-выезда Гнутово, Новотроицкое и Майорск.

Речь идет о пяти случаях, когда после 17:00 с временно оккупированной территории Донбасса прибывало значительное количество граждан и автомобилей.

По решению командующего объединенных сил работу указанных КПВВ продлили.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой при планировании своих поездок учитывать время года порядок и время суток для безопасного пересечения линии разграничения согласно зимнему графику работы КПВВ с 08:00 до 17:00.

В райгосадминистрации отметили, что террористы пытаются дестабилизировать обстановку в Станице Луганской и вокруг КПВВ, распространяя слухи о якобы закрытии пункта пропуска.

КПВВ Станица Луганская и госучреждения работают в штатном режиме.