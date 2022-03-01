Дорогу из Ольшаны на Прилуки обстреливают: бьют по гражданским авто – горсовет Ични
01.03.2022, 10:50
Горсовет Ични предупредил о танковом обстреле на дороге из Ольшаны в Прилуки, расстреливают гражданские авто, проезд закрыт.
"Из Ольшаны на Прилуки дорога под обстрелом танков. Уничтожают гражданские авто без предупреждения. Движение транспорта в данном направлении запрещено!" – говорится в сообщении.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии