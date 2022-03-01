Дорогу из Ольшаны на Прилуки обстреливают: бьют по гражданским авто – горсовет Ични

Горсовет Ични предупредил о танковом обстреле на дороге из Ольшаны в Прилуки, расстреливают гражданские авто, проезд закрыт.

"Из Ольшаны на Прилуки дорога под обстрелом танков. Уничтожают гражданские авто без предупреждения. Движение транспорта в данном направлении запрещено!" – говорится в сообщении.

Марк Сировой

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