ДТП в Запорожской области: в авто сгорели пять человек, трое из них – дети
В Запорожской области на трассе Харьков – Симферополь в ДТП погибли пять человек, трое из которых – дети. Тела людей спасатели нашли в горящем авто. Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции и ГСЧС.
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Сообщается о лобовом столкновении двух авто: Mercedes и Opel Astra, в результате чего Mercedes опрокинулся в кювет и загорелся. В результате ДТП водитель и четыре пассажира Mercedes погибли на месте, среди них – трое малолетних детей. Их тела обнаружили спасатели, которые прибыли на место ДТП тушить загоревшееся авто.
Водителя Opel и пассажира госпитализировали с телесными повреждениями.
Авария произошла 20 августа около 04:00 в Васильевском районе между селами Высокое и Радостное.
Правоохранители открыли дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, начато расследование. Также полиция просит откликнуться свидетелей ДТП.
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