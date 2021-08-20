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ДТП в Запорожской области: в авто сгорели пять человек, трое из них – дети

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2021, 13:03
ДТП в Запорожской области: в авто сгорели пять человек, трое из них – дети - Фото
Авария в Запорожской области (Фото - ГСЧС)

В Запорожской области на трассе Харьков – Симферополь в ДТП погибли пять человек, трое из которых – дети. Тела людей спасатели нашли в горящем авто. Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции и ГСЧС.

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Сообщается о лобовом столкновении двух авто: Mercedes и Opel Astra, в результате чего Mercedes опрокинулся в кювет и загорелся. В результате ДТП водитель и четыре пассажира Mercedes погибли на месте, среди них – трое малолетних детей. Их тела обнаружили спасатели, которые прибыли на место ДТП тушить загоревшееся авто.

Водителя Opel и пассажира госпитализировали с телесными повреждениями.

Авария произошла 20 августа около 04:00 в Васильевском районе между селами Высокое и Радостное.

Правоохранители открыли дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, начато расследование. Также полиция просит откликнуться свидетелей ДТП.

  • 14 июня 2021-го в Румынии произошло ДТП с участием граждан Украины, которые ехали на микроавтобусе из Украины в Чехию. Погибли два человека, еще двух украинцев госпитализировали в тяжелом состоянии. 
  • 13 августа в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием полицейских: трое погибших.

Оксана Житнюк
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