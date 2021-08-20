ДТП в Запорожской области: в авто сгорели пять человек, трое из них – дети

В Запорожской области на трассе Харьков – Симферополь в ДТП погибли пять человек, трое из которых – дети. Тела людей спасатели нашли в горящем авто. Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции и ГСЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается о лобовом столкновении двух авто: Mercedes и Opel Astra, в результате чего Mercedes опрокинулся в кювет и загорелся. В результате ДТП водитель и четыре пассажира Mercedes погибли на месте, среди них – трое малолетних детей. Их тела обнаружили спасатели, которые прибыли на место ДТП тушить загоревшееся авто.

Водителя Opel и пассажира госпитализировали с телесными повреждениями.

Авария произошла 20 августа около 04:00 в Васильевском районе между селами Высокое и Радостное.

Правоохранители открыли дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, начато расследование. Также полиция просит откликнуться свидетелей ДТП.

14 июня 2021-го в Румынии произошло ДТП с участием граждан Украины, которые ехали на микроавтобусе из Украины в Чехию. Погибли два человека, еще двух украинцев госпитализировали в тяжелом состоянии.

13 августа в Одесской области произошло смертельное ДТП с участием полицейских: трое погибших.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.