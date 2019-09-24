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Едет на бдение. Глава УПЦ Московского патриархата посетит Одессу

Едет на бдение. Глава УПЦ Московского патриархата посетит Одессу - Фото
Митрополит Онуфрий (скриншот видео)
24.09.2019, 17:35

Онуфрий собирается принять участие во всенощном бдении в одном из монастырей города

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий 28 сентября посетит Одессу. Информация о визите была опубликована на сайте Одесской епархии УПЦ МП.

В субботу митрополит примет участие в всенощном бдении в Свято-Успенском патриаршем Одесском мужском монастыре.

В воскресенье у него запланирована божественная литургия совместно с одесским митрополитом Агафангелом и освящение храма в честь блаженной Матроны. После этого священник отправится в Свято-Покровский скит в селе Мариновка Беляевского района.

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