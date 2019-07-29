УПЦ МП решила заняться обменом пленных

Онуфрий (фото - УПЦ МП)

УПЦ Московского патриархата создает комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных. Об этом сообщает ее пресс-служба.

28 июля был созван синод под председательством митрополита Онуфрия, где и объявили о создании комиссии.

15 июня Онуфрий обратился к о главе РПЦ патриарху Кириллу с просьбой "оказать содействие" в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории России. В тот же день он написал президенту Владимиру Зеленскому письмо с просьбой о восстановлении процесса обмена пленными, а также помиловании и освобождении лиц, находящихся на территории Украины.

После этого было решено создать комиссию. «Члены синода отметили важность обмена пленными в формате "всех на всех", - заявляет пресс-служба УПЦ МП.

Депутат Оппозиционного блока Вадим Новинский писал у себя в Facebook, что он и Онуфрий 16 июня приехали в Россию и поздравили Кирилла с Днем Троицы.