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УПЦ МП решила заняться обменом пленных

УПЦ МП решила заняться обменом пленных - Фото
Онуфрий (фото - УПЦ МП)
29.07.2019, 10:45

Митрополит Онуфрий объявил о создании комиссии по вопросам обмена пленных

УПЦ Московского патриархата создает комиссию по вопросам обмена пленными и освобождения заключенных. Об этом сообщает ее пресс-служба.

28 июля был созван синод под председательством митрополита Онуфрия, где и объявили о создании комиссии.

15 июня Онуфрий обратился к о главе РПЦ патриарху Кириллу с просьбой "оказать содействие" в помиловании и освобождении всех украинских пленных, находящихся на территории России. В тот же день он написал президенту Владимиру Зеленскому письмо с просьбой о восстановлении процесса обмена пленными, а также помиловании и освобождении лиц, находящихся на территории Украины.

После этого было решено создать комиссию. «Члены синода отметили важность обмена пленными в формате "всех на всех", - заявляет пресс-служба УПЦ МП.

Депутат Оппозиционного блока Вадим Новинский писал у себя в Facebook, что он и Онуфрий 16 июня приехали в Россию и поздравили Кирилла с Днем Троицы.

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упц мп онуфрий
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