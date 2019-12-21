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ЕС выделил дополнительно €8 млн пострадавшим на Донбассе

ЕС выделил дополнительно €8 млн пострадавшим на Донбассе - Фото
Наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)
21.12.2019, 09:42

ЕС на гуманитарную помощь Украине направил €23 млн в 2019 году

Европейская комиссия выделила дополнительно €8 млн на помощь пострадавшим в гибридной войне на Донбассе. Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

Средства выделены для помощи тем, кто живет на линии разграничения. "Это также поможет отремонтировать медицинские заведения и школы, поврежденные во время военных действий, упростить доступ к медицинским услугам и поставки медицинского оборудования и лекарств", - отмечается в сообщении.

Таким образом, объем средств, предоставленных ЕС на гуманитарную помощь Украине в 2019 году, составил €23 млн.

  • 13 сентября США выделили около $1 млн на телерадиовещательное оборудование, которое поможет передавать украинский телесигнал на территории временно оккупированного Крыма и часть Донбасса.

 

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гуманитарная помощь Донбасс ЕС
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