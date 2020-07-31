Глава Киевского областного совета подал в отставку

Николай Стариченко заявил об инсинуациях и грязных технологиях, из-за которых он сложил полномочия

Глава Киевского областного совета Николай Стариченко подал в отставку и сложил полномочия депутата. Об этом сообщает пресс-служба Киевского областного совета.

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По словам Стариченко, его отставка связана с "рядом инсинуаций, интриг и грязных технологий, которые набирают обороты в период предвыборной кампании".

29 июля в Киевском облсовете была создана группа "За демократические инициативы президента Украины Владимира Зеленского", заявление о ее создании опубликовал в Facebook нардеп Александр Дубинский. В заявлении указаны фамилии 12 депутатов облсовета: девяти представителей Радикальной партии Олега Ляшко, включая Стариченко, а также троих внефракционных.

Как сообщает издание КиевVласть, 30 июля бывший сотрудник Киевской ОГА Максим Кравец обвинил Стариченко в подделке подписи депутата Наталии Бигари под заявлением. Бигари не прокомментировала ситуацию изданию.

В тот же день было опубликовано заявление Стариченко об отставке. Исполнять обязанности главы облсовета будет первый заместитель спикера Татьяна Семенова из Европейской солидарности.

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Денис Юдин

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