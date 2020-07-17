Верховный суд отменил восстановление в должности мэра Черновцов

До повторного рассмотрения дела в суде первой инстанции, отстранение от должности Алексея Каспрука остается законным

Кассационный админсуд отменил решения судов двух инстанций, которым Алексея Каспрука восстановили в должности мэра Черновцов и вернул дело в суд первой инстанции. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Кассационный административный суд.

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"В Кассационном суде отменили решение судов первой и апелляционной инстанции, которым Черновицкого городского голову восстановили в должности. Это дело отправили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции", - сказали в пресс-службе.

Таким образом, до повторного рассмотрения дела в суде первой инстанции, отстранение от должности Каспрука остается законным.

26 июля 2018 года депутаты Черновицкого городского совета сняли Алексея Каспрука с должности мэра. За соответствующее решение проголосовали 29 депутатов, что составляет более двух третей от депутатского состава городского совета.

В апреле 2019 года Черновицкий окружной административный суд отменил это решение и возобновил Каспрука в должности городского головы. Позже в ноябре того же года Апелляционный суд в Виннице подтвердил приговор суда первой инстанции и оставил Каспрука в должности.

26 января Каспрук получил денежную компенсацию в сумме 264 839 грн за период отставки с 26 июля 2018 года по 23 апреля 2019 года, которую суд признал незаконной.

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Наталия Медведева

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