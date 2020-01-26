Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Мэр Черновцов получил четверть миллиона компенсации за "отставку"

Мэр Черновцов получил четверть миллиона компенсации за "отставку" - Фото
Алексей Каспрук (фото - molbuk.ua)
26.01.2020, 16:02

Алексей Каспрук указал в декларации, что получил компенсацию среднего заработка по решению суда

Мэр Черновцов Алексей Каспрук получил денежную компенсацию в сумме 264 839 грн за период отставки с 26 июля 2018 года по 23 апреля 2019 года, которую суд признал незаконной. Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Каспрука, обнародованной на сайте НАПК.

В декларации Каспрук отметил, что получил компенсацию среднего заработка по решению суда. Он сообщил о полученной зарплате 39 500 грн от исполнительного комитета Черновицкого горсовета.

"Кстати, получил компенсацию по решению суда за девять месяцев вынужденного прогула. Сумма значительная. К сожалению, большая ее часть была потрачена как раз эти все судебные издержки. Теперь будут еще судебные издержки - потому что надо будет ехать в Киев на заседание Кассационного суда", - отметил Каспрук, пишет Мolbuk.ua.

В июле 2018 года Черновицкий городской совет досрочно прекратил его полномочия. В апреле 2019 года Черновицкий окружной админсуд признал незаконной отставку Каспрука, после чего чиновник был восстановлен в должности.

  • 4 ноября Каспрук заявлял, что наложит вето на решение депутатов горсовета о запрете ЛГБТ-сообществу проводить мероприятия в Черновцах.

 

Еще по теме
Напишите нам
компенсация мэр черновцы алексей каспрук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 