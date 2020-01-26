Мэр Черновцов получил четверть миллиона компенсации за "отставку"

Алексей Каспрук (фото - molbuk.ua)

Мэр Черновцов Алексей Каспрук получил денежную компенсацию в сумме 264 839 грн за период отставки с 26 июля 2018 года по 23 апреля 2019 года, которую суд признал незаконной. Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Каспрука, обнародованной на сайте НАПК.

В декларации Каспрук отметил, что получил компенсацию среднего заработка по решению суда. Он сообщил о полученной зарплате 39 500 грн от исполнительного комитета Черновицкого горсовета.

"Кстати, получил компенсацию по решению суда за девять месяцев вынужденного прогула. Сумма значительная. К сожалению, большая ее часть была потрачена как раз эти все судебные издержки. Теперь будут еще судебные издержки - потому что надо будет ехать в Киев на заседание Кассационного суда", - отметил Каспрук, пишет Мolbuk.ua.

В июле 2018 года Черновицкий городской совет досрочно прекратил его полномочия. В апреле 2019 года Черновицкий окружной админсуд признал незаконной отставку Каспрука, после чего чиновник был восстановлен в должности.