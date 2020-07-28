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Глава Луганской ОГА: Нельзя проводить выборы в прифронтовых населенных пунктах

28.07.2020, 15:25
Глава Луганской ОГА: Нельзя проводить выборы в прифронтовых населенных пунктах - Фото
Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба Луганской ОГА)

В Луганской ОГА считают, что вопрос выборов в прифронтовых населенных пунктах – вопрос нацбезопасности

В прифронтовых населенных пунктах Луганской области нельзя проводить выборы из соображений нацбезопасности. Об этом сообщил на брифинге глава местной облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает hromadske.

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"Я считаю, что нельзя проводить выборы. Я поддерживаю в этом случае позицию соседей (Донецкую ОГА, - ред.). Это касается национальной безопасности. Решение о том, где именно не будет выборов, будут принимать уже депутаты", - сказал он.

Гайдай также сказал, что в ближайшее время примут решение о руководителе военно-гражданской администрации Счастья, который продолжает работать, несмотря на то, что был задержан якобы во время получения взятки.

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Марк Сировой
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