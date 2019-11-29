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Глава Николаевского облсовета заявила о возможном перевороте

Глава Николаевского облсовета заявила о возможном перевороте - Фото
Виктория Москаленко (фото facebook/Москаленко)
29.11.2019, 12:58

Виктория Москаленко утверждает, что депутаты хотят ее незаконно отстранить от должности

В Николаеве вчера депутаты взломали дверь в сессионный зал облсовета и вынесли оттуда кабинку для голосования. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко на официальной странице облсовета в Facebook.

"Это сделано для того, чтобы совершить переворот в областном совете, в частности, незаконно отстранить меня от должности", - отметила Москаленко.

Она просит СБУ, полицию отреагировать на то, что готовится незаконное вмешательство в работу облсовета.

По информации Укринформа, сейчас зал забаррикадирован, возле него дежурят правоохранители, никого туда не пускают.

Группа депутатов проводит закрытое заседание в одном из помещений областного совета на четвертом этаже.

Следующая сессия областного совета запланирована на 3 декабря.

  • 26 ноября волонтеры и участники боевых действий требовали от депутатов не голосовать за увольнение главы Москаленко. Они встретились с главой облгосадминистрации Александром Стадником и требовали прекратить давить на депутатов, чтобы те проголосовали за отстранение Москаленко от должности.

 

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депутаты переворот Николаевский облсовет Виктория Москаленко
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