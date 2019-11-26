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Сессия Николаевского облсовета проходила со скандалом

Сессия Николаевского облсовета проходила со скандалом - Фото
Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко (Фото из Facebook Москаленко)
26.11.2019, 14:34

Волонтеры и участники боевых действий требовали от депутатов не голосовать за увольнение главы облсовета

Сегодняшняя сессия Николаевского облсовета проходила со скандалом, передает Укринформ.

На заседании должен был рассматриваться вопрос об увольнении председателя облсовета Виктории Москаленко, однако около 11:00 неизвестный сообщил о минировании здания горсовета, после чего Москаленко объявила перерыв и впоследствии, после проверки на взрывоопасные предметы, не вернулась в зал заседаний. Сессию решили проводить без нее, в зале не работала электронная система голосований, и всего зарегистрировалось минимальное количество депутатов для начала работы - 33. 

Рассмотрению вопроса о снятии Москаленко с должности пытались помешать активисты, среди которых волонтеры и участники боевых действий. По их мнению, снимать Москаленко незаконно, она патриот и много делает для области. Однако кто-то из депутатов в грубой форме требовал от активистов покинуть зал. 

Активисты также встретились с председателем ОГА Александром Стадником и требовали от него прекратить давить на депутатов, чтобы те проголосовали за снятие Москаленко. В последние недели, отмечает издание, ряд депутатов облсовета публично заявлял, что на них со стороны ОГА в этом вопросе оказывается давление.

  • В марте 2018 года представители Нацкорпуса и курируемых им Нацдружин явились на заседание Николаевского облсовета с требованием проголосовать вопрос о недоверии главе Николаевской ОГА Алексею Савченко.

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Николаев Николаевский облсовет Виктория Москаленко
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