Сегодняшняя сессия Николаевского облсовета проходила со скандалом, передает Укринформ.
На заседании должен был рассматриваться вопрос об увольнении председателя облсовета Виктории Москаленко, однако около 11:00 неизвестный сообщил о минировании здания горсовета, после чего Москаленко объявила перерыв и впоследствии, после проверки на взрывоопасные предметы, не вернулась в зал заседаний. Сессию решили проводить без нее, в зале не работала электронная система голосований, и всего зарегистрировалось минимальное количество депутатов для начала работы - 33.
Рассмотрению вопроса о снятии Москаленко с должности пытались помешать активисты, среди которых волонтеры и участники боевых действий. По их мнению, снимать Москаленко незаконно, она патриот и много делает для области. Однако кто-то из депутатов в грубой форме требовал от активистов покинуть зал.
Активисты также встретились с председателем ОГА Александром Стадником и требовали от него прекратить давить на депутатов, чтобы те проголосовали за снятие Москаленко. В последние недели, отмечает издание, ряд депутатов облсовета публично заявлял, что на них со стороны ОГА в этом вопросе оказывается давление.
Читайте также: Стадник назначен новым главой Николаевской ОГА: кто он и откуда