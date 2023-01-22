Во Львове скандал: топ-полисмен дал добро своей девушке кататься по площади Рынок – видео

Главу управления патрульной полиции Львовской области отстранили от должности – он подарил своей девушке разрешение на проезд через закрытую для проезда обычных машин центральную площадь Львова. Об это сообщает в Facebook Патрульная полиция Украины.

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В сообщении полиции сказано, что в сети появилось видео с главой управления патрульной полиции Львовской области, который, "предварительно, презентовал своей девушке пропуск на проезд по площади Рынок в городе Львове".

"По указанным обстоятельствам руководством Департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей. Назначено служебное расследование", – говорится далее в сообщении полиции.

Согласно открытым источникам, главой управления патрульной полиции Львовской области является подполковник полиции Роман Пилипенко.

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Сергій Бережний

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