В деоккупированный Херсон в субботу вернулась патрульная полиция. Сотрудники подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) взяли под контроль здание Управления патрульной полиции Херсонской области и сбросили российскую вывеску, сообщил проект "Украинский свидетель".

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Россияне оставили в городе много граффити со своей символикой, разбитые машины и триколоры.

Одна из местных жительниц рассказала, что оккупанты буквально вчера ограбили ее магазин.

Нацполиция вместе с военными будут проводить фильтрационные мероприятия – разминировать город, ловить переодетых не успевших сбежать россиян и возвращать город к нормальной жизни.

11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот день историческим.

Херсон был оккупирован в самом начале полномасштабной войны – с 1 марта.

Западные страны назвали деоккупацию города экстраординарной победой Украины и стратегическим провалом России.

Андрій Водяний

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