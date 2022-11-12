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В Херсон вернулась патрульная полиция. Видео "Украинского свидетеля" видео

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2022, 13:58
Фото - Український свідок
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В деоккупированный Херсон в субботу вернулась патрульная полиция. Сотрудники подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) взяли под контроль здание Управления патрульной полиции Херсонской области и сбросили российскую вывеску, сообщил проект "Украинский свидетель".

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Россияне оставили в городе много граффити со своей символикой, разбитые машины и триколоры.

Одна из местных жительниц рассказала, что оккупанты буквально вчера ограбили ее магазин.

Нацполиция вместе с военными будут проводить фильтрационные мероприятия – разминировать город, ловить переодетых не успевших сбежать россиян и возвращать город к нормальной жизни.

Андрій Водяний
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