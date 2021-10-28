Главу Закарпатского облсовета отправили в отставку, он обратился в полицию и прокуратуру

Областной совет Закарпатской области проголосовал за отставку своего председателя, Алексея Петрова из Слуги народа. Об этом сообщает Суспільне.

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За досрочное прекращение полномочий Петрова проголосовали 35 из 36 присутствовавших депутатов (всего в облсовете Закарпатской области 64 депутата).

В заседании не принимали участия представители Слуги народа, КМКС и За будущее.

Перед началом заседания Петров издал распоряжение о его переносе и не присутсвовал в зале, но собравшиеся депутаты решили начать заседание, поскольку им удалось собрать кворум. Временным председателем был избран Владимир Чубирко.

Петров назвал свое отстранение незаконным, а проведеное заседание неправомочным. Он заявил, что продолжает работать, а правоохранительные органы должны дать случившемуся правовую оценку. По словам Петрова, он обратился в прокуратуру и полицию для выяснения всех обстоятельств.

В августе 2019 года Зеленский уволил Петрова с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины и тут же назначил его руководителем управления СБУ в Кировоградской области.

В мае 2020 года Петров был назначен главой Закарпатской ОГА.

В декабре 2020 года Петров, возглавлявший список СН на местных выборах, возглавил Закарпатский облсовет.

Денис Юдин

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