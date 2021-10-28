UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Главу Закарпатского облсовета отправили в отставку, он обратился в полицию и прокуратуру

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 14:15
Главу Закарпатского облсовета отправили в отставку, он обратился в полицию и прокуратуру - Фото
Алексей Петров (скриншот)

Областной совет Закарпатской области проголосовал за отставку своего председателя, Алексея Петрова из Слуги народа. Об этом сообщает Суспільне.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За досрочное прекращение полномочий Петрова проголосовали 35 из 36 присутствовавших депутатов (всего в облсовете Закарпатской области 64 депутата).

В заседании не принимали участия представители Слуги народа, КМКС и За будущее.

Перед началом заседания Петров издал распоряжение о его переносе и не присутсвовал в зале, но собравшиеся депутаты решили начать заседание, поскольку им удалось собрать кворум. Временным председателем был избран Владимир Чубирко.

Петров назвал свое отстранение незаконным, а проведеное заседание неправомочным. Он заявил, что продолжает работать, а правоохранительные органы должны дать случившемуся правовую оценку. По словам Петрова, он обратился в прокуратуру и полицию для выяснения всех обстоятельств.

  • В августе 2019 года Зеленский уволил Петрова с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины и тут же назначил его руководителем управления СБУ в Кировоградской области. 
  • В мае 2020 года Петров был назначен главой Закарпатской ОГА.
  • В декабре 2020 года Петров, возглавлявший список СН на местных выборах, возглавил Закарпатский облсовет.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
областной совет закарпатская область алексей петров
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 