Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Громады останутся без средств". Мэры городов просят не принимать закон №3275

"Громады останутся без средств". Мэры городов просят не принимать закон №3275 - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook
30.03.2020, 13:59

Открытое обращение к президенту, спикеру Рады и премьеру подписали мэры 23 городов

Мэры 23 городов просят народных депутатов отложить принятие законопроекта №3275 об изменениях в налоговый и бюджетный кодексы. Об этом говорится в открытом обращении мэров 23 городов к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, премьер-министру Денису Шмыгалю.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обращение обнародовал у себя в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.

"Органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудование для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен. Вместе с этим, вместо поддержки громад, как это происходит во всем мире, изменения в налоговый и бюджетный кодексы лишают громад ресурсов", - отмечается в обращении.

Читайте также: Секвестр бюджета. Комитет Верховной Рады дал добро: главные цифры

В обращении подчеркивается, что "в законопроекте 3275 от 29 марта 2020 года вопреки позиции президента и премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельном крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней".

"В случае принятия этого и подобных законопроектов, у громад не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ.  Требуем до голосования в парламенте законопроекта 3275 провести заседание комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, предоставленные президенту, правительству, народным депутатам 23 марта 2020 года", - подчеркивается в обращении.

Обращение подписали мэры Киева, Винницы, Днепра, Житомира, Ужгорода, Мариуполя, Житомира, Запорожья, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Львова, Николаева, Одессы, Полтавы, Ровно, Сум, Тернополя, Харькова, Херсона, Хмельницкого, Черкасс, Чернигова.

  • 30 марта состоится внеочередное заседание парламента, где планируется также рассмотреть №3268 об обеспечении лечения больных коронавирусом; №3275 об экономических гарантиях в связи с коронавирусом.

Читайте также: Внеочередное заседание Верховной Рады: все новости - LIVE

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Владимир Зеленский налоговый кодекс Дмитрий Разумков Денис Шмыгаль Бюджетный кодекс законопроект 3275
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 