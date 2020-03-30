"Громады останутся без средств". Мэры городов просят не принимать закон №3275

Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Мэры 23 городов просят народных депутатов отложить принятие законопроекта №3275 об изменениях в налоговый и бюджетный кодексы. Об этом говорится в открытом обращении мэров 23 городов к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, премьер-министру Денису Шмыгалю.

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Обращение обнародовал у себя в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.

"Органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудование для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен. Вместе с этим, вместо поддержки громад, как это происходит во всем мире, изменения в налоговый и бюджетный кодексы лишают громад ресурсов", - отмечается в обращении.

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В обращении подчеркивается, что "в законопроекте 3275 от 29 марта 2020 года вопреки позиции президента и премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, лишают граждан средств от аренды паев, таким образом обеспечивают отдельном крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней".

"В случае принятия этого и подобных законопроектов, у громад не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ. Требуем до голосования в парламенте законопроекта 3275 провести заседание комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, предоставленные президенту, правительству, народным депутатам 23 марта 2020 года", - подчеркивается в обращении.

Обращение подписали мэры Киева, Винницы, Днепра, Житомира, Ужгорода, Мариуполя, Житомира, Запорожья, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Львова, Николаева, Одессы, Полтавы, Ровно, Сум, Тернополя, Харькова, Херсона, Хмельницкого, Черкасс, Чернигова.

30 марта состоится внеочередное заседание парламента, где планируется также рассмотреть №3268 об обеспечении лечения больных коронавирусом; №3275 об экономических гарантиях в связи с коронавирусом.

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