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Харьков. Под обстрелом российских войск погибли 9-летний ребенок и мужчина

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 21:24

В Харькове под обстрелом российских войск погибли 9-летний ребенок и мужчина. Об этом заявил в эфире Украина 24 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Он отметил, что частота обстрелов города относительно сократилось: если раньше было 70-80 обстрелов за сутки, то сегодня их было 23. Однако каждый обстрел является болезненным, сказал Синегубов.

"У нас был обстрел в районе ХТЗ, где погибли мужчина и 9-летний ребенок", – сообщил он.

Глава ОГА также написал в Telegram, что в Дергачевском районе подразделение Нацгвардии в бою с российскими войсками уничтожил большое количество вражеских военных и техники.

Синегубов добавил, что украинские войска стоят на своих рубежах, на некоторых направлениях переходят в контратаки, разбивают российские колонны на дальних подходах к Харькову, а СБУ ловят небольшие группы диверсантов в городе – по 1-2 человека.

 

Марк Сировой
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обстрел Харьков ХТЗ войска россии
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