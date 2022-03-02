Харьков. Российские войска ударили ракетой в районе горсовета – видео, фото

Российские войска снова ударили ракетой по центру Харькова в районе горсовета. Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

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Геращенко пишет о "прямом попадании" по горсовету. Однако на опубликованном фото здание мэрии условно цело, в нем выбиты окна, облако дыма видно над соседним домом. На кадрах из соцсетей зафиксировано, что сильнее пострадали соседние здания. Более точной информации о месте попадания ракеты пока нет.

ОБНОВЛЕНО В 14:12. В горсовете Харькова подтвердили предположение LIGA.net: бомба в здание мэрии не попала. От силы взрыва в здании горсовета повыбивало окна, повреждены соседние офисные здания.

Вчера российские оккупанты ударили ракетой по площади Свободы в Харькове рядом с облгосадминистрацией. Сегодня утром – в районе зданий полиции и СБУ.

Марк Сировой

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