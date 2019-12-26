Харьковчанин снял на видео смерть человека: открыто дело

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Полиция открыла уголовное дело против жителя Харькова, который, вместо оказания первой медицинской помощи мужчине, снимал его агонию на телефон. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, 34-летний местный житель вышел на прогулку с собаками в лесопосадку по проспекту Победы и услышал подозрительные звуки. Подойдя ближе, он увидел человека, который, по его мнению, вел себя неадекватно. Он снял это на видео и выложил в интернет.

Полицейские установили личность автора видео, как и личность погибшего. Им оказался 31-летний житель Харьковской области, который в тот день приехал в город по делам.

По заключению экспертов, его смерть наступила в результате острого расстройства кровообращения и острой кардиомиопатии.

Полиция открыла уголовное дело по ч. 3 ст. 136 (Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии) УК. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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