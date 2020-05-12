Харьковская область. Вспышка COVID-19 среди медиков: закрыли поликлинику - фото

В Первомайске Харьковской области из-за вспышки COVID-19 среди врачей с 12 мая закрыли детскую поликлинику. Об этом сообщил мэр города Николай Бакшеев у себя в Facebook.
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Он уточнил, что все случаи заболевания имеют легкую или среднюю форму. "Двоих медиков госпитализировали, их состояние на днях улучшилось; двое с повышенной температурой 37-39 градусов находятся дома, остальные не испытывают каких-либо симптомов", - отметил мэр.
По его словам, в медучреждении проводят работы по дезинфекции и обследованию остального персонала.
Детская поликлиника, дезинфекция кабинетов (фото - facebook/Николай Бакшеев)
"Одновременно служба семейных врачей организует прием детей специалистами, которые имеют отрицательный ПЦР-тест, т.е. здоровы", - уточнил Бакшеев.
По данным Харьковской ОГА, по состоянию на утро 12 мая диагноз COVID-19 подтвержден в общей сложности у 157 медиков в регионе.