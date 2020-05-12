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Харьковская область. Вспышка COVID-19 среди медиков: закрыли поликлинику - фото

Харьковская область. Вспышка COVID-19 среди медиков: закрыли поликлинику - фото - Фото
Медик в защитном костюме (Иллюстративное фото: Lynn Bo Bo/EPA)
12.05.2020, 14:20

Мэр Первомайска Николай Бакшеев сообщил, что все случаи заболевания имеют легкую или среднюю форму

В Первомайске Харьковской области из-за вспышки COVID-19 среди врачей с 12 мая закрыли детскую поликлинику. Об этом сообщил мэр города Николай Бакшеев у себя в Facebook.

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Он уточнил, что все случаи заболевания имеют легкую или среднюю форму. "Двоих медиков госпитализировали, их состояние на днях улучшилось; двое с повышенной температурой 37-39 градусов находятся дома, остальные не испытывают каких-либо симптомов", - отметил мэр.

По его словам, в медучреждении проводят работы по дезинфекции и обследованию остального персонала.

Детская поликлиника, дезинфекция

Детская поликлиника, дезинфекция кабинетов (фото - facebook/Николай Бакшеев)

"Одновременно служба семейных врачей организует прием детей специалистами, которые имеют отрицательный ПЦР-тест, т.е. здоровы", - уточнил Бакшеев.

По данным Харьковской ОГА, по состоянию на утро 12 мая диагноз COVID-19 подтвержден в общей сложности у 157 медиков в регионе.

  • 12 мая сообщалось, что в Харьковской области коронавирусом заболели 623, из них 28 за минувшие сутки.
Арина Толина
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фото медики вспышка коронавирус COVID-19 Николай Бакшеев
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