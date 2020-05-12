Коронавирус. В шести регионах Украины - более 1000 заболевших: карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Полтавской ОГА

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Черновицкой и Ровенской областях, а также в Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в шести регионах: в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Киевской областях.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Черновицкой области - 72, Киеве - 59 и Ровенской области - 50. В Донецкой и Луганской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

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Данные по областям:

Черновицкая - 2396 заболевших (72 новых);

Киев - 1930 (59);

Ивано-Франковская - 1133 (7);

Ровенская - 1028 (50);

Киевская - 1023 (23);

Тернопольская - 1021 (3);

Львовская - 825 (27);

Днепропетровская - 748 (17);

Закарпатская - 748 (18);

Одесская - 653 (7);

Харьковская - 623 (28);

Винницкая - 580 (27);

Житомирская - 525 (2);

Волынская - 496 (14);

Кировоградская - 425 (5);

Черкасская - 343 (1);

Запорожская - 331 (2);

Полтавская - 248 (1);

Николаевская - 225 (2);

Хмельницкая - 182 (4);

Херсонская - 162 (1);

Сумская - 157 (3);

Донецкая - 100 (0);

Черниговская - 79 (2);

Луганская - 42 (0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

10 мая во Львовской области решили не ослаблять карантин из-за новых случаев заболевания COVID-19.

В Ковеле выявили 18 случаев COVID-18 у прихожан храма УПЦ МП - предполагают, что заразиться они могли на Пасху и поминальные дни.

Вчера решение не ослаблять карантин приняли также в Черновицкой области.

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Инфографика - пресс-служба МОЗ