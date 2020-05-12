Коронавирус. В шести регионах Украины - более 1000 заболевших: карта

За сутки больше всего заболевших COVID-19 выявлено в Черновицкой и Ровенской областях, а также в Киеве. Об этом говорят данные, опубликованные пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Число заболевших COVID-19 превышает 1000 в шести регионах: в Киеве, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Киевской областях.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Черновицкой области - 72, Киеве - 59 и Ровенской области - 50. В Донецкой и Луганской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
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Данные по областям:
Черновицкая - 2396 заболевших (72 новых);
Киев - 1930 (59);
Ивано-Франковская - 1133 (7);
Ровенская - 1028 (50);
Киевская - 1023 (23);
Тернопольская - 1021 (3);
Львовская - 825 (27);
Днепропетровская - 748 (17);
Закарпатская - 748 (18);
Одесская - 653 (7);
Харьковская - 623 (28);
Винницкая - 580 (27);
Житомирская - 525 (2);
Волынская - 496 (14);
Кировоградская - 425 (5);
Черкасская - 343 (1);
Запорожская - 331 (2);
Полтавская - 248 (1);
Николаевская - 225 (2);
Хмельницкая - 182 (4);
Херсонская - 162 (1);
Сумская - 157 (3);
Донецкая - 100 (0);
Черниговская - 79 (2);
Луганская - 42 (0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Инфографика - пресс-служба МОЗ