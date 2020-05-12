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Черновицкая область сохраняет карантин: ситуация критическая - глава ОГА

Черновицкая область сохраняет карантин: ситуация критическая - глава ОГА - Фото
Сергей Осачук (Фото - пресс-служба Черновицкой ОГА)
12.05.2020, 06:40

Черновицкая область, в которой наибольшее число заболевших COVID-19 в Украине, не будет ослаблять карантин

Черновицкая область пока не будет ослаблять карантин. Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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По его словам, эпидемиологическая ситуация в области критическая, поэтому областная комиссия по техногенной и эпидемиологической безопасности приняла решение не ослаблять ограничительные меры.

Осачук подчеркнул, что за 11 мая в области выявлено 72 заболевших коронавирусной инфекцией (за предыдущие сутки - 56), трое человек умерло, 22 были госпитализированы.

Всего  в области с начала эпидемии коронавирус подтвержден у 2396 человек, это наибольшее число среди регионов Украины. Свободными остаются 35% больничных мест, отведенных для заболевших COVID-19, добавил Осачук.

  • Вчера стало известно, что во Львовской области не будут ослаблять карантин.
  • На утро 11 мая в Украине коронавирус подтвержден у 15 648 человек, 408 человек умерло, 3288 пациентов выздоровели.

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Денис Юдин
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