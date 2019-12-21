Харьковская область: выявлено 700 кг контрабандной икры из России

Трое подозреваемых пытались пронести икру через границу с РФ (Фото: ГПСУ)

В Харьковской области пограничники выявили около 700 кг красной икры, которую контрабандисты пытались пронести из России через границу. Об этом сообщает Госпогранслужба.

У населенного пункта Борисовка были задержаны три мужчины без документов. Рядом с местом задержания пограничники обнаружили мостик из деревянных поддонов, который подозреваемые проложили для перемещения товаров. Рядом с "переправой" лежали этикетки от красной икры.

Икра сомнительного качества и происхождения была расфасована в 30 пластиковых контейнеров. Общий вес составил 660 кг. На задержанных оформили админпротоколы.

В 2007 году в Геническом районе Херсонской области была пресечена деятельность двух подпольных цехов по производству фальсифицированной красной и черной икры рыб осетровых пород.

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