Хотел сбежать в Россию. Пограничники задержали рецидивиста

Фото: dpsu.gov.ua

Украинец предлагал пограничникам взятку в сумме 1 000 грн за содействие в беспрепятственном пересечении границы с РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В пункт пропуска Танюшевка Луганской области прибыл мужчина, он обратился к пограничникам с просьбой вызвать старшего смены пограничных нарядов для уточнения порядка пересечения госграницы.

Мужчина рассказал, что недавно освободился из мест лишения свободы, скрывается от сотрудников полиции, намерен попасть в Россию и предложил пограничнику взятку.

Пограничник отказался, предупредив его об уголовной ответственности за попытку предоставления неправомерной выгоды должностному лицу.

Правоохранители установили, что мужчина - житель Луганской области, ранее судимый девять раз, последний раз в период с 2015 по 2018 годы отбывал наказание в исправительной колонии за изготовление, хранение наркотического вещества, а также за кражу.

По факту предоставления неправомерной выгоды в соответствии со ст. 369 УК его передали сотрудникам Нацполиции.