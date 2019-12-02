Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Хотел сбежать в Россию. Пограничники задержали рецидивиста

Хотел сбежать в Россию. Пограничники задержали рецидивиста - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
02.12.2019, 12:45

Задержанный сообщил, что недавно освободился из тюрьмы и скрывается от полиции

Украинец предлагал пограничникам взятку в сумме 1 000 грн за содействие в беспрепятственном пересечении границы с РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В пункт пропуска Танюшевка Луганской области прибыл мужчина, он обратился к пограничникам с просьбой вызвать старшего смены пограничных нарядов для уточнения порядка пересечения госграницы.

Мужчина рассказал, что недавно освободился из мест лишения свободы, скрывается от сотрудников полиции, намерен попасть в Россию и предложил пограничнику взятку.

Пограничник отказался, предупредив его об уголовной ответственности за попытку предоставления неправомерной выгоды должностному лицу.

Правоохранители установили, что мужчина - житель Луганской области, ранее судимый девять раз, последний раз в период с 2015 по 2018 годы отбывал наказание в исправительной колонии за изготовление, хранение наркотического вещества, а также за кражу.

По факту предоставления неправомерной выгоды в соответствии со ст. 369 УК его передали сотрудникам Нацполиции. 

  • 21 ноября пограничники, чтобы остановить нарушителей, которые создали угрозу жизни наряда, применили оружие в Черновицкой области.
Напишите нам
госпогранслужба рецидивист
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 