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На границе с Молдовой пограничники применили оружие: что известно

На границе с Молдовой пограничники применили оружие: что известно - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
22.11.2019, 10:03

Контрабандисты пытались прорваться через границу вчера ночью, создав угрозу жизни пограничникам

Пограничники, чтобы остановить нарушителей, которые создали угрозу жизни наряда, 21 ноября применили оружие в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Около 23:00 вблизи населенного пункта Гвоздовцы пограничники обнаружили факт незаконного перемещения группой лиц табачных изделий через госграницу из Молдовы в Украину и загрузки их в транспортные средства иностранной регистрации.

Нарушители, заметив пограничников, пытались скрыться на автомобилях. При попытке задержания они проигнорировали законные требования наряда остановиться и направили одну машину на пограничников, чем создали явную угрозу их жизни и здоровью.

"Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, поскольку предупредительные выстрелы также не остановили нарушителей", - отметили в Госпогранслужбе.

В дальнейшем автомобиль уехал в направлении Гвоздовцов. О данной ситуации пограничники проинформировали полицию и пограничную полицию Молдовы.

Направлено сообщение о совершении уголовного преступления по признакам, предусмотренным статьями 342, 345, 204 Уголовного кодекса.

Вскоре от дежурного в полиции была получена информация, что в центральную районную больницу обратились три гражданских лица с огнестрельными ранениями.

  • 20 февраля пограничники отделения Красноильск, патрулировавшие границу на Буковине, применили оружие против напавших на них контрабандистов, в результате чего два человека получили ранения. 
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оружие госпогранслужба стрельба
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