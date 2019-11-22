На границе с Молдовой пограничники применили оружие: что известно

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники, чтобы остановить нарушителей, которые создали угрозу жизни наряда, 21 ноября применили оружие в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Около 23:00 вблизи населенного пункта Гвоздовцы пограничники обнаружили факт незаконного перемещения группой лиц табачных изделий через госграницу из Молдовы в Украину и загрузки их в транспортные средства иностранной регистрации.

Нарушители, заметив пограничников, пытались скрыться на автомобилях. При попытке задержания они проигнорировали законные требования наряда остановиться и направили одну машину на пограничников, чем создали явную угрозу их жизни и здоровью.

"Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, поскольку предупредительные выстрелы также не остановили нарушителей", - отметили в Госпогранслужбе.

В дальнейшем автомобиль уехал в направлении Гвоздовцов. О данной ситуации пограничники проинформировали полицию и пограничную полицию Молдовы.

Направлено сообщение о совершении уголовного преступления по признакам, предусмотренным статьями 342, 345, 204 Уголовного кодекса.

Вскоре от дежурного в полиции была получена информация, что в центральную районную больницу обратились три гражданских лица с огнестрельными ранениями.