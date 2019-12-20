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Хотел взорвать железную дорогу. Боевику дали 10 лет тюрьмы: фото

Хотел взорвать железную дорогу. Боевику дали 10 лет тюрьмы: фото - Фото
Фото - пресс-служба СБУ
20.12.2019, 15:03

Осужденный боевик планировал диверсию на территории Харьковской области

Купянский горрайонный суд дал 10 лет тюрьмы жителю Луганской области, который собирался взорвать железную дорогу в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. 

По информации СБУ, мужчина является завербованным агентом боевиков. Диверсия должна была на длительное время вывести из строя важный транспортный узел, которым обеспечивается логистика ВСУ.

В декабре 2018 года он заложил взрывчатку на ж/д дорогу, отъехал на расстояние 30 км и дистанционно активировал взрывное устройство. Контрразведка СБУ сумела заранее заменить взрывчатку имитационным пакетом, благодаря чему удалось предотвратить диверсию. Потом оперативники СБУ задержали мужчину и выяснили, что он также принимал участие в боях на Донбассе против Украины.

  • Ранее СБУ перекрыла канал контрабанды военной авиатехники в РФ.

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сбу харьковская область диверсия купянск
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