Хотел взорвать железную дорогу. Боевику дали 10 лет тюрьмы: фото

Фото - пресс-служба СБУ

Купянский горрайонный суд дал 10 лет тюрьмы жителю Луганской области, который собирался взорвать железную дорогу в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По информации СБУ, мужчина является завербованным агентом боевиков. Диверсия должна была на длительное время вывести из строя важный транспортный узел, которым обеспечивается логистика ВСУ.

В декабре 2018 года он заложил взрывчатку на ж/д дорогу, отъехал на расстояние 30 км и дистанционно активировал взрывное устройство. Контрразведка СБУ сумела заранее заменить взрывчатку имитационным пакетом, благодаря чему удалось предотвратить диверсию. Потом оперативники СБУ задержали мужчину и выяснили, что он также принимал участие в боях на Донбассе против Украины.

Ранее СБУ перекрыла канал контрабанды военной авиатехники в РФ.

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