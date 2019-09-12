Аброськин уволен. Намерен идти в мэры Мариуполя: видео

Вячеслав Аброьскин (фото npu.gov.ua)

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что написал заявление об увольнении с должности и собирается баллотироваться на должность городского главы Мариуполя. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции.

"Буду бороться за (должность – ред.) мэра Мариуполя", - ответил Аброськин журналисту на вопрос о дальнейших планах.

Аброськин считает, что "больше, чем кто-либо" достоин занимать эту должность и сможет без проблем победить на выборах. Он также заявил, что нынешнего мэра хоть и уважает, но считает, что тот "старенький – и должен уйти". По словам Аброськина, команда у него уже есть.

Заявления Аброськина о намерениях идти в мэры на 16,23 (Видео: Телеканал TV7 Мариуполь)

"Господин Бойченко (действующий мэр Мариуполя - ред.) сегодня, насколько я знаю, в отпуске. Он тоже переживает. На выборы мэра Мариуполя пойдет Аброськин. Это точно. Я ему обещал и так будет", - подытожил он.

11 сентября сообщалось, что уволены трое заместителей главы Нацполиции Сергея Князева - Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад.

Утром 12 сентября Аброськин " имел разговор с министром внутренних дел и пока остается на месте".

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