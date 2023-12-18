Из-за ДТП под Львовом заблокирована трасса Киев-Чоп, организованы объездные маршруты

Объезд через Пасеки-Зубрицкие и Подборцы, впоследствии ввели реверсное движение

Фото: Патрульная полиция Львовской области

На трассе Киев-Чоп во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, движение по автодороге заблокировано. Об этом сообщила Патрульная полиция Львовской области.

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ДТП произошло на 546-м километре автодороги возле села Бережаны (это на объездной Львова), в результате происшествия есть пострадавшие, пишет ведомство.

Других подробностей пока не приводят.

Правоохранители призвали учесть информацию и быть осторожными на дороге, на месте работают все необходимые службы.

Местное СМИ ZAXID.NET со ссылкой на полицию пишет, что на трассе столкнулись два автомобиля – Fiat и грузовик Man.

Полицейские организовали объезд через село Пасеки-Зубрицкие и село Подборцы (это два населенных пункта под Львовом), написало ведомство потом.

ОБНОВЛЕНО в 22:35. "Внимание! Организовано реверсное движение. Будьте осторожны и соблюдайте ПДД", – сообщили в Патрульной полиции области.

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