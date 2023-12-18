Через ДТП під Львовом заблоковано трасу Київ-Чоп, організовано об'їзні маршрути

Об'їзд через Пасіки-Зубрицькі та Підбірці, згодом ввели реверсний рух

Фото: Патрульна поліція Львівської області

На трасі Київ-Чоп у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода, рух автодорогою заблоковано. Про це повідомила Патрульна поліція Львівської області.

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ДТП трапилося на 546-му кілометрі автодороги неподалік села Бережани (це на об'їзній Львова), унаслідок події є потерпілі, пише відомство.

Інших подробиць наразі не наводять.

Правоохоронці закликали врахувати інформацію та бути обережними на дорозі, на місці працюють усі необхідні служби.

Місцеве ЗМІ ZAXID.NET з посиланням на поліцію пише, що на трасі зіткнулися два автомобілі – Fiat і вантажівка Man.

Поліціянти організували об'їзд через село Пасіки-Зубрицькі та село Підбірці (це два населені пункти під Львовом), написало відомство згодом.

ОНОВЛЕНО о 22:35. "Увага! Організовано реверсний рух. Будьте обережні й дотримуйтесь ПДР", – повідомили у Патрульній поліції області.

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