"Изнасиловали 8-летнюю девочку, "отжали" заправку": оккупанты о зверствах армии РФ – ГУР

Оккупанты во временно оккупированной Херсонской области совершают военные преступления с мирными жителями: насилуют детей, отбирают заправки и топливо. Об этом свидетельствует разговор двух оккупантов из ОРДЛО, которые сейчас базируются под Херсоном, передает разведка Минобороны.

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"Рассказывали за 125 полк… Короче, чудят они там п*здець. Приехали ФСБшники. Завели 300 уголовных дел. Вплоть до того, что изнасиловали восьмилетнюю девочку", – говорит один з бойцов из ОРДЛО.

По его словам командиры полка и батальонов оккупантов "отжали" у местных жителей заправку.

"У людей забирали топливо, и через эту заправку продавали. Командир полка, командиры батальонов и помощники командиров батальонов... попали все", – рассказывает боец террористической организации ДНР.

Также оккупант говорит, что обещанной ротации можно не ждать:

"Никаких обменов не будет, можете не надеяться. Пока Донецкую, Луганскую область не "освободят", вообще за ротацию можете забыть", – рассказывает он.

По его словам, солдаты РФ в Херсонской области стоят там и не двигаются, потому что ждут части, которые находится на Донбассе.

"Когда они там закончат, они перекинут войска, и начнем двигаться", – рассказывает солдат планы руководства РФ.

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Наталия Фреик

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