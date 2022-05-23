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"Изнасиловали 8-летнюю девочку, "отжали" заправку": оккупанты о зверствах армии РФ – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 13:19
Военний армии РФ (Фото иллюстративное: EPA)

Оккупанты во временно оккупированной Херсонской области совершают военные преступления с мирными жителями: насилуют детей, отбирают заправки и топливо. Об этом свидетельствует разговор двух оккупантов из ОРДЛО, которые сейчас базируются под Херсоном,  передает разведка Минобороны.

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"Рассказывали за 125 полк… Короче, чудят они там п*здець. Приехали ФСБшники. Завели 300 уголовных дел.  Вплоть до того, что изнасиловали восьмилетнюю девочку", – говорит один з бойцов из ОРДЛО.

По его словам командиры полка и батальонов оккупантов "отжали" у местных жителей заправку. 

"У людей забирали топливо, и через эту заправку продавали. Командир полка, командиры батальонов и помощники командиров батальонов... попали все", – рассказывает боец террористической организации ДНР. 

Также оккупант говорит, что обещанной ротации можно не ждать: 

"Никаких обменов не будет, можете не надеяться. Пока Донецкую, Луганскую область не "освободят", вообще за ротацию можете забыть", – рассказывает он.

По его словам, солдаты РФ в Херсонской области стоят там и не двигаются, потому что ждут  части, которые  находится на Донбассе. 

"Когда они там закончат, они перекинут войска, и начнем двигаться", – рассказывает солдат планы руководства РФ.

Читайте также: Москва отправляет к оккупантам в Украину "опытных карателей", чтобы обуздать их – СБУ

Наталия Фреик
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военные преступления ордло гур Херсонская область армия рф
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