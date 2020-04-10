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Житель Ивано-Фанковска "торговал" в сети информацией с ограниченным доступом

Житель Ивано-Фанковска "торговал" в сети информацией с ограниченным доступом - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
10.04.2020, 16:31

СБУ раскрыла злоумышленника, который якобы продавал через интернет секретные данные таможенной и пограничной службы

Специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины раскрыли "продавца", который предлагал пользователям интернета купить у него информацию из баз данных государственных служб Украины - таможенной и пограничной. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Используя несколько фейковых акканутов, мужчина размещал объявления о продаже данных на тематических онлайн-ресурсах. В числе прочего "продавец" предлагал купить информацию "о транспортных средствах и людях, которые пересекают границу Украины, и сроках их пребывания за рубежом", доступ к которой является ограниченным. Деньги за "услуги" ему перечисляли на карту.

Оперативники установили, что анонимный "продавец" живет в Ивано-Франковске и зафиксировали несколько фактов "продажи" данных через сеть по всей Украине. Была ли "продаваемая" информация достоверной, не сообщается.

Сейчас дело передано в суд, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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