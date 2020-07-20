Житель Одессы одной купюрой пополнил свой мобильный счет на 50 000 грн - полиция

Изготовленное одесситом устройство состоит из 200-гривневой купюры, нитки и клейкой ленты

В Одессе 29-летний местный житель пополнил свой мобильный счет на 50 000 гривень одной 200-гривневой купюрой. Ему предъявили подозрение в мошенничестве, сообщает полиция Одесской области.

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"На счету 29-летнего мужчины - 44 факта уголовных правонарушений, совершенных в Одессе и области. Своими действиями злоумышленник нанес обществу с ограниченной ответственностью материальный ущерб на сумму около 50 000 грн", - говорится в сообщении.

Правонарушителя разоблачили киберполицейские совместно со следователями Малиновськго отдела полиции.

Там установили, что с мая прошлого года подозреваемый с помощью разрезанной 200-гривневой купюры, нитки и клейкой ленты изготовил специальное устройство, с помощью которого неоднократно через терминал онлайн платежей пополнял свой мобильный счет. Деньги мужчина перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал с них наличные.

Следователи сообщили ему о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 УК. За свои действия он может попасть за решетку на срок до восьми лет.

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Вадим Ребрина

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