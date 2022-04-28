Жителям Мариуполя угрожает смертельная опасность из-за возможных вспышек эпидемий – мэр

Около 100 000 жителей блокадного Мариуполя находятся под угрозой из-за антисанитарии в городе и опасности подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку, сообщает горсовет Мариуполя.

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По словам мэра города, сейчас температура воздуха достигает 20 градусов, что может привести к вспышкам эпидемий из-за "отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложению тысяч трупов под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи".

Вадим Бойченко также добавил, что российские оккупанты не в состоянии обеспечить население Мариуполя необходимым количеством продуктов, воды и медикаментов.

"Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная эвакуация", – сообщил мэр Мариуполя.

Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем.

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Наталия Фреик

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