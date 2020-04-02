Карантин. Черновицкую область закрывают на въезд и выезд для частного транспорта

Коронавирус (Иллюстративное фото - EPA - Sergey Dolzhenko)

3 апреля Черновицкую область полностью закрывают на карантин, пересечение административных границ области ограничат для всего частного транспорта. Об этом заявил в видеообращении в Facebook председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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Он сообщил, что пять контрольно-пропускных пунктов разместят на админгранице области – в населенных пунктах: Вижница, Орелец, Звенячин, Атаки и Новоднестровск. На них будут работать спасатели, полицейские и нацгвардийцы.

До 12:00 3 апреля у людей будет возможность покинуть область или въехать в нее.

После этого пересечь админграницы смогут только грузовики, транзитные авто, сельскохозяйственные машины, автомобили предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность области.

Отмечается, что частные лица, зарегистрированные в области, смогут беспрепятственно вернуться, однако выехать из нее не смогут. Других людей в область пускать не будут.

Тем, кто работает в области, но не проживает там, председатель ОГА посоветовал переехать на время карантина, или договориться с работодателем о переходе на удаленный режим работы.

Также Осачук добавил, что после введения карантина во всем регионе, уберут контрольно-пропускные пункты у отдельных населенных пунктов.

По словам Осачука, в Черновицкой области за сутки зарегистрировано 28 новых случаев, общая численность заболевших – 171 человек.

По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине зафиксировано 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.