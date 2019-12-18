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Киевская область: рецидивист бросил РГД во двор предпринимателя

Киевская область: рецидивист бросил РГД во двор предпринимателя - Фото
Подозреваемый задержан оперативниками и КОРД (Фото: Нацполиция)
18.12.2019, 17:39

Подозреваемый посчитал, что работодатель не полностью рассчитался за работу

Сегодня утром рецидивист бросил гранату РГД во двор частного дома предпринимателя в с. Большая Салтановка Васильковского района. Об этом сообщает Нацполиция.

Личность подозреваемого была установлена, его задержали сотрудники КОРД и оперативники. Подозреваемый - 46-летний киевлянин, имевший проблемы с законом за совершение тяжких преступлений. Он несколько лет работал на строительстве в Васильковском районе и неоднократно требовал у предпринимателя полного расчета.

Остатки РГД криминалисты обнаружили и изъяли при осмотре места происшествия и направили на проведение экспертизы, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

16 ноября в общежитии в Киеве произошел взрыв гранаты, два человека погибли.

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