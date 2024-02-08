Киевсовет переименовал Воздухофлотский проспект в Воздушных сил

Этот вариант также поддерживали Залужный, Буданов и Олещук

Иллюстративное фото: Феликс Кочержинский

В Киеве переименован Воздухофлотский проспект на проспект Воздушных сил. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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За это решение проголосовали 88 депутатов Киевского городского совета, сообщила избранница от Слуги народа Ксения Семенова.

Ранее Кличко анонсировал решение в Киевсовете по переименованию улиц и проспектов в рамках дерусификации, в том числе и Воздухофлотского проспекта.

В течение года шла полемика по переименованию Воздухофлотского в проспект Европейского союза.

В феврале 2023 года инициатором переименования на проспект ЕС стал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, в Киевсовете это решение поддерживала фракция Европейской солидарности. Движение "Честно" сообщало, что партия привлекла к кампании рекламу в соцсетях и на улицах.

В апреле 2023 года большинство киевлян во время опроса в "Киеве Цифровом" проголосовали за вариант переименования "Воздушнофлотский", но в горсовете это решение не поддержали.

В сентябре Кличко зарегистрировал в горсовете проект решения, которым предлагал переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Европейского союза.

5 октября командующий Воздушными силами Николай Олещук обратился к Кличко с призывом переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Воздушных сил. 12 октября такое переименование поддержала Киевская городская военная администрация (в ней председательствует Сергей Попко, Кличко является главой Киевской городской государственной администрации).

Уже 18 октября такое переименование поддержал и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (на этом проспекте находится Генштаб ВСУ).

В декабре во время опроса в "Киеве Цифровом" киевляне поддержали переименование проспекта в честь Воздушных сил.

В январе 2024 года стало известно, что в Киевсовете возникла идея разделить проспект на две части – одна должна стать Воздушных сил, другая – Европейского союза. Против этого выступил главком ВСУ и начальник военной разведки Кирилл Буданов.

В конце концов, сегодня проспект переименовали в честь Воздушных сил.

С 1848 года будущий проспект назывался Кадетским шоссе. В 1923 году в честь развития и укрепления Красного Воздушного флота большевики переименовали шоссе в Воздухофлотское.

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