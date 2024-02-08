Київрада перейменувала Повітрофлотський проспект у Повітряних сил

Цей варіант також підтримували Залужний, Буданов та Олещук

Ілюстративне фото: Фелікс Кочержинський

У Києві перейменовано Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За це рішення проголосувало 88 депутатів Київської міської ради, повідомила обраниця від Слуги народу Ксенія Семенова.

Раніше Кличко анонсував рішення у Київраді щодо перейменування вулиць та проспектів у рамках дерусифікації, зокрема, й Повітрофлотського проспекту.

Впродовж року точилася полеміка щодо перейменування Повітрофлотського на проспект Європейського союзу.

У лютому 2023 року ініціатором перейменування на проспект ЄС став ексміністр закордонних справ Володимир Огризко, у Київраді це рішення підтримувала фракція Європейської солідарності. Рух "Чесно" повідомляв, що партія залучила до кампанії рекламу у соцмережах та на вулицях.

У квітні 2023 року більшість киян під час опитування у "Києві Цифровому" проголосували за варіант перейменування "Повітрянофлотський", але у міськраді це рішення не підтримали.

У вересні Кличко зареєстрував у міськраді проєкт рішення, яким пропонував перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського союзу.

5 жовтня командувач Повітряних сил Микола Олещук звернувся до Кличка із закликом перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил. 12 жовтня таке перейменування підтримала Київська міська військова адміністрація (у ній головує Сергій Попко, Кличко є начальником Київської міської державної адміністрації).

Вже 18 жовтня таке ж перейменування підтримав і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (на цьому проспекті знаходиться Генштаб ЗСУ).

У грудні під час опитування у "Києві Цифровому" Кияни підтримали перейменування проспекту на честь Повітряних сил.

У січні 2024 року стало відомо, що у Київраді виникла ідея розділити проспект на дві частини – одна мала стати Повітряних сил, інша – Європейського союзу. Проти цього виступив головком ЗСУ та начальник воєнної розвідки Кирило Буданов.

Врешті-решт, сьогодні проспект перейменували на честь Повітряних сил.

З 1848 року майбутній проспект називався Кадетським шосе. У 1923 році на честь розвитку і зміцнення Червоного Повітряного флоту більшовики перейменували шосе на Повітрофлотське.

Читайте також: У Києві перейменували 14 шкіл та 12 бібліотек