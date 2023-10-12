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КМВА підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 14:10
КМВА підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил - Фото
Повітрофлотський проспект у Києві (Фото з відкритих джерел)

Київська міська військова адміністрація підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил Збройних Сил України. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

5 жовтня командувач Повітряних сил Микола Олещук звернувся до міського голови Києва Віталія Кличка із закликом перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил.

На засіданні Київради також виступив командувач повітряного командування "Центр" Анатолій Кривоножко, який закликав депутатів підтримати ініціативу.

У КМВА заявили, що підтримують перейменування проспекту на Повітряних сил.

"Київська міська військова адміністрація і особисто я підтримуємо звернення Повітряних сил та сподіваємося, що кияни схвально відреагують на цю ініціативу, розраховуємо на підтримку і всебічну допомогу володарям неба – тим, хто прогнав ворожу навалу, хто тримає небо, беріг і досі береже спокій серця нашої держави – міста Києва та нашої рідної України", – заявив Попко.

Раніше Кличко зареєстрував проєкт рішення, яким пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу. У квітні 2023 року більшість киян під час опитування у "Києві Цифровому" проголосували за варіант перейменування "Повітрофлотський", але у Київській міській раді це рішення не підтримали. У документі наголошується, що наступним за кількістю голосів є варіант назви "Європейського Союзу".

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Мілана Головань
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війнаВіталій КличкоМикола Олещукповітряні силиперейменуванняПовітрофлотський проспект
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