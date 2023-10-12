КМВА підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил

Київська міська військова адміністрація підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил Збройних Сил України. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

5 жовтня командувач Повітряних сил Микола Олещук звернувся до міського голови Києва Віталія Кличка із закликом перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних сил.

На засіданні Київради також виступив командувач повітряного командування "Центр" Анатолій Кривоножко, який закликав депутатів підтримати ініціативу.

У КМВА заявили, що підтримують перейменування проспекту на Повітряних сил.

"Київська міська військова адміністрація і особисто я підтримуємо звернення Повітряних сил та сподіваємося, що кияни схвально відреагують на цю ініціативу, розраховуємо на підтримку і всебічну допомогу володарям неба – тим, хто прогнав ворожу навалу, хто тримає небо, беріг і досі береже спокій серця нашої держави – міста Києва та нашої рідної України", – заявив Попко.

Раніше Кличко зареєстрував проєкт рішення, яким пропонує перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу. У квітні 2023 року більшість киян під час опитування у "Києві Цифровому" проголосували за варіант перейменування "Повітрофлотський", але у Київській міській раді це рішення не підтримали. У документі наголошується, що наступним за кількістю голосів є варіант назви "Європейського Союзу".

22 квітня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє давати географічним об'єктам назви, пов'язані з Росією та її діячами.

У Києві на двох станціях метро змінюють карти-схеми й переозвучують оголошення.

У Києві перейменують 11 навчальних закладів, назви яких пов'язані із Росією.

Читайте також: Без Пушкіна та Маяковського. У п'яти районах Києва перейменовано вулиці

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.