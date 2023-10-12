КГВА поддержала переименование Воздухофлотского проспекта в честь Воздушных Сил
Киевская городская военная администрация поддержала переименование Воздухофлотского проспекта в честь Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко.
5 октября командующий Воздушными силами Николай Олещук обратился к городскому голове Киева Виталию Кличко с призывом переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Воздушных Сил.
На заседании Киевсовета также выступил командующий воздушным командованием "Центр" Анатолий Кривоножко, который призвал депутатов поддержать инициативу.
В КГВА заявили, что поддерживают переименование проспекта в Воздушные силы.
"Киевская городская военная администрация и лично я поддерживаем обращение Воздушных сил и надеемся, что киевляне одобрительно отреагируют на эту инициативу, рассчитываем на поддержку и всестороннюю помощь властителям неба – тем кто прогнал вражеское нашествие, кто держит небо, берег и до сих пор бережет покой сердца нашей страны – города Киева и нашей родной Украины", – заявил Попко.
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