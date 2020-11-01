Коронавирус. Больше всего заболевших выявили в трех областях и Киеве – эпидемия в регионах
За время эпидемии коронавируса в Украине выявили более 395 000 заразившихся. За сутки зафиксировали почти 8000 новых заболевших COVID-19
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Киеве (689 инфицированных), Харьковской (883), Житомирской (708) и Донецкой (545) областях. Сводка об эпидемии COVID-19 предоставлена Советом нацбезопасности и обороны.
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По всей стране за сутки появилось 7959 новых пациентов с СOVID-19. За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 395 440 заболевших: 7306 человек умерли, 161 441 – выздоровели.
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Развитие эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:
Динамика эпидемии по регионам:
Киев – 38 238 заболевших (689 за сутки);
Харьковская – 37 180 (883);
Львовская – 30 236 (408);
Одесская – 24 994 (371);
Черновицкая – 22 067 (409);
Тернопольская – 20 808 (139);
Ивано-Франковская – 20 793 (401);
Ровенская – 19 373 (215);
Киевская – 16 816 (352);
Хмельницкая – 16 148 (424);
Днепропетровская – 15 266 (195);
Житомирская – 14 965 (708);
Закарпатская – 14 695 (225);
Волынская – 13 784 (230);
Сумская – 11 924 (174);
Донецкая – 10 937 (545);
Винницкая – 10 575 (233);
Запорожская – 10 112 (203);
Полтавская – 9739 (176);
Черкасская – 9305 (148);
Черниговская – 8865 (102);
Николаевская – 8144 (362);
Херсонская – 4153 (193);
Луганская – 3713 (78);
Кировоградская – 2610 (96).
Отсутствуют данные с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
- Завтра в Украине вступят в силу новые карантинные зоны. В красной – 11 облцентров.
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