Коронавирус. Мелитополь закрыли на въезд и выезд, вокруг города - траншеи: видео

Мелитополь закрыли на въезд и выезд из-за коронавируса (фото - РИА-Мелитополь)

С 8 апреля на выездах и въездах в Мелитополь начали работу пять контрольно-пропускных пунктов, город объявили карантинной зоной в связи с ростом количества заболевших COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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Заместитель мэра Игорь Судаков уточнил, что территория Мелитополя объявлена карантинной зоной, поэтому въезд частных лиц, которые не работают и/или не проживают в городе, запрещен.

По информации РИА-Мелитополь, некоторые местные жители пытаются въехать в город по полям.

Видео: РИА Мелитополь

В полиции нашли выход – роют вокруг города траншеи.

"С одной стороны на поле уже вырыта траншея. Мы видим, что заезжают с другой стороны. Мы будем либо блоки дополнительно устанавливать, либо спецтехникой рыть траншеи, чтобы максимально заблокировать проезд автотранспорта", - отметил начальник городского отдела полиции Владимир Бондаренко.

В полиции напомнили, что переезд мимо заградительных блоков по полям и посадкам будет расценен, как нарушение карантинной зоны, нарушителям грозит штраф от 17 000 до 34 000 грн.

По состоянию 8 апреля в Мелитополе зафиксирован 21 случай заболевания COVID-1, среди заболевших жителей города – пять детей.

Местные жители сообщили сегодня LIGA.net, что в городе массовые нарушения правил карантина - в спальных районах. "Вечером много людей гуляют с детьми вообще без масок", - рассказал Николай.

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