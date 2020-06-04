Коронавирус. В Днепре пересчитают статистику по COVID-19

В Днепропетровском лабораторном центре пересмотрят данные о количестве заболевших и выздоровевших от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
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Отмечается, что в лабцентре назначили нового руководителя – Романа Чуба – и проводят внутреннее расследование из-за подозрения в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19.
Сообщается, что, по информации межведомственной коммуникационной группы, созданной при областном штабе по противодействию эпидемии коронавируса в первые дни работы нового главы лаборатории, в базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета.
"Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, поскольку есть подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, которое позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице, – сообщили в Днепропетровской ОГА. – Уже в ближайшее время статистика будет изменена".