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Коронавирус. В Днепре пересчитают статистику по COVID-19

Коронавирус. В Днепре пересчитают статистику по COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Daniel Irungu/ЕРА
04.06.2020, 22:26

В лабораторном центре Днепра решили пересчитать статистику по COVID-19 после увольнения директора

В Днепропетровском лабораторном центре пересмотрят данные о количестве заболевших и выздоровевших от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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Отмечается, что в лабцентре назначили нового руководителя – Романа Чуба – и проводят внутреннее расследование из-за подозрения в недостоверности и искажении результатов ПЦР тестов на COVID-19.

Сообщается, что, по информации межведомственной коммуникационной группы, созданной при областном штабе по противодействию эпидемии коронавируса в первые дни работы нового главы лаборатории, в базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета.

"Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, поскольку есть подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, которое позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице, – сообщили в Днепропетровской ОГА. – Уже в ближайшее время статистика будет изменена".

  • 25 мая сообщалось, что Минздрав уволил главу Днепропетровского областного лабораторного центра МОЗ Александра Штепу. Перед этим комиссия проверяла в лаборатории информацию о недостоверности и искажении результатов ПЦР-тестов на COVID-19.
Наталия Медведева
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