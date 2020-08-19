Коронавирус. Киев и Харьковская область в лидерах по заболеваемости – данные по регионам

В Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19. За все время эпидемии коронавируса выявили 96 403 заболевших

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Киеве (215 случаев), Харьковской (247), Львовской (188), Ивано-Франковской (163) и Черновицкой (154) областях. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

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Всего в Украине за сутки выявили 1967 новых пациентов. За все время эпидемии в стране заразились коронавирусом 96 403 человек: 2144 из них умерли, 49 737 выздоровели.

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Динамика эпидемии по регионам:

Львовская область – 12 448 заболевших (188 за сутки);

Киев - 10 945 (215);

Черновицкая - 8108 (154);

Ровенская - 7953 (125);

Ивано-Франковская - 7122 (163);

Закарпатская - 6552 (117);

Харьковская - 6607 (24);

Одесская - 5281 (123);

Волынская - 4878 (86);

Киевская - 4685 (65);

Тернопольская - 4001 (99);

Винницкая - 3323 (51);

Житомирская - 2536 (39);

Днепропетровская - 1816 (44);

Хмельницкая - 1678 (50);

Черниговская - 1278 (28);

Черкасская – 1175 (8);

Донецкая - 1122 (22);

Запорожская - 1179 (25);

Николаевская - 857 (25);

Кировоградская - 748 (2);

Сумская - 1023 (57);

Полтавская - 582 (17);

Херсонская - 312 (8);

Луганская - 194 (9).

В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасс.

На прошлой неделе в Украине было сразу несколько антирекордов заболеваемости. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на пороге второй волны эпидемии, и призвал носить маски в общественных местах.

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Марк Сировой

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