Коронавирус. В Киеве и трех областях больше всего заболевших за сутки - карта

Киев и Львовская область являются лидерами по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса в Украине

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью зафиксировали в Киеве (93 новых случая), Львовской (119), Закарпатской (89) и Ровенской (76) областях. Ни одного нового больного COVID-19 не было в Херсонской области, передает Совет нацбезопасности и обороны.

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За время эпидемии более 6500 заболевших выявили во Львовской области. Более 5000 – в Киеве и Черновицкой области, более 4000 – в Ровенской, более 3500 – в Закарпатской и еще более 2000 сразу в семи областях.

Меньше всего диагнозов COVID-19 поставили в Луганской и Херсонской областях.

Развитие эпидемии коронавируса в Киеве и регионах:

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Львовская область - 6681 заболевших (119 за сутки);

Киев - 5872 (93);

Черновицкая - 5074 (21);

Ровенская - 4380 (76);

Закарпатская - 3622 (89);

Киевская - 2895 (42);

Волынская - 2875 (50);

Ивано-Франковская - 2857 (60);

Харьковская - 2521 (55);

Тернопольская - 2153 (11);

Винницкая - 2021 (19);

Одесская - 2052 (68);

Житомирская - 1500 (16);

Днепропетровская - 1130 (10);

Хмельницкая - 865 (2);

Донецкая - 749 (36);

Черкасская - 707 (12);

Кировоградская - 669 (5);

Запорожская - 605 (6);

Черниговская - 585 (7);

Николаевская - 465 (2);

Сумская - 328 (5);

Полтавская - 327 (1);

Херсонская - 201 (0);

Луганская - 90 (3).

В статистике отсутствуют данные с временно оккупированной РФ и ее наемниками территорий Крыма и Донбасса.

Всего за время эпидемии в Украине выявили 51 224 заболевших, 1 327 умерших и 23 784 выздоровевших. За сутки добавилось 810 новых пациентов с COVID-19.

Днем ранее в Украине зафиксировали рекордное суточное число выздоровевших за все время эпидемии коронавируса.

7 июля во Всемирной организации здравоохранения допустили , что коронавирус может передаваться не только капельным, но и аэрозольным путем.

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Карта - СНБО

Марк Сировой

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