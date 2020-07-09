Коронавирус. В Киеве и трех областях больше всего заболевших за сутки - карта
Киев и Львовская область являются лидерами по числу заболевших COVID-19 за все время эпидемии коронавируса в Украине
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью зафиксировали в Киеве (93 новых случая), Львовской (119), Закарпатской (89) и Ровенской (76) областях. Ни одного нового больного COVID-19 не было в Херсонской области, передает Совет нацбезопасности и обороны.
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За время эпидемии более 6500 заболевших выявили во Львовской области. Более 5000 – в Киеве и Черновицкой области, более 4000 – в Ровенской, более 3500 – в Закарпатской и еще более 2000 сразу в семи областях.
Меньше всего диагнозов COVID-19 поставили в Луганской и Херсонской областях.
Развитие эпидемии коронавируса в Киеве и регионах:
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Львовская область - 6681 заболевших (119 за сутки);
Киев - 5872 (93);
Черновицкая - 5074 (21);
Ровенская - 4380 (76);
Закарпатская - 3622 (89);
Киевская - 2895 (42);
Волынская - 2875 (50);
Ивано-Франковская - 2857 (60);
Харьковская - 2521 (55);
Тернопольская - 2153 (11);
Винницкая - 2021 (19);
Одесская - 2052 (68);
Житомирская - 1500 (16);
Днепропетровская - 1130 (10);
Хмельницкая - 865 (2);
Донецкая - 749 (36);
Черкасская - 707 (12);
Кировоградская - 669 (5);
Запорожская - 605 (6);
Черниговская - 585 (7);
Николаевская - 465 (2);
Сумская - 328 (5);
Полтавская - 327 (1);
Херсонская - 201 (0);
Луганская - 90 (3).
В статистике отсутствуют данные с временно оккупированной РФ и ее наемниками территорий Крыма и Донбасса.
Всего за время эпидемии в Украине выявили 51 224 заболевших, 1 327 умерших и 23 784 выздоровевших. За сутки добавилось 810 новых пациентов с COVID-19.
- Днем ранее в Украине зафиксировали рекордное суточное число выздоровевших за все время эпидемии коронавируса.
- 7 июля во Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирус может передаваться не только капельным, но и аэрозольным путем.
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Карта - СНБО
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