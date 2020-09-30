Коронавирус. В Одессе усилили проверки в общественном транспорте: фото

В маршрутках Одессы многие едут без медицинских масок

Из-за увеличения количества зараженных COVID-19 и возможным усилением карантинных мер в Одессе власть усилила проверки на общественном транспорте. Об этом сообщает Думская.

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Водителей маршруток штрафуют, если они возят пассажиров стоя, из-за этого на конечных остановках автобусов по утрам и вечерам можно увидеть огромные очереди.

"Один из "постов" проверки трамваев начал действовать на Старосенной площади", – отмечается в сообщении.

Издание отмечает, что людей в трамваях было немного, примерно половина из них были в защитных масках, в маршрутках большинство жителей города – без масок.

За минувшие сутки в Одесской области коронавирусом заболели 179 человек.

За прошедшие сутки, 29 сентября, в Украине выявили 4027 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 ( днем ранее – 3627 ) – это рекорд с начала эпидемии в стране.

Арина Толина

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