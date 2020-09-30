Коронавирус. В Одессе усилили проверки в общественном транспорте: фото
В маршрутках Одессы многие едут без медицинских масок
Из-за увеличения количества зараженных COVID-19 и возможным усилением карантинных мер в Одессе власть усилила проверки на общественном транспорте. Об этом сообщает Думская.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Водителей маршруток штрафуют, если они возят пассажиров стоя, из-за этого на конечных остановках автобусов по утрам и вечерам можно увидеть огромные очереди.
"Один из "постов" проверки трамваев начал действовать на Старосенной площади", – отмечается в сообщении.
Издание отмечает, что людей в трамваях было немного, примерно половина из них были в защитных масках, в маршрутках большинство жителей города – без масок.
За минувшие сутки в Одесской области коронавирусом заболели 179 человек.
- За прошедшие сутки, 29 сентября, в Украине выявили 4027 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 3627) – это рекорд с начала эпидемии в стране.
Комментарии