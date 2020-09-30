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COVID-19. В Харьковской области больше всего заболевших: динамика по регионам

30.09.2020, 09:28
COVID-19. В Харьковской области больше всего заболевших: динамика по регионам - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

За минувшие сутки меньше всего заболели COVID-19 жители Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской области – 549 человек. Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразившихся за этот период выявили в Кировоградской области (18).

Динамика эпидемии по регионам:

  • Харьковская область – 18678 заболевших (549 за сутки);
  • Киев – 22 778 (219);
  • Одесская – 13 529 (179);
  • Днепропетровская – 5822 (271);
  • Сумская – 4223 (215);
  • Львовская – 20 350 (265);
  • Черновицкая – 14 446 (166);
  • Тернопольская – 13 514 (211);
  • Ровенская – 12 411 (109);
  • Хмельницкая – 6028 (172);
  • Киевская – 9139 (143);
  • Волынская – 8059 (148);
  • Полтавская – 2281 (124);
  • Ивано-Франковская – 13 700 (123);
  • Запорожская – 3995 (100);
  • Черкасская – 4022 (141);
  • Черниговская – 4128 (28);
  • Винницкая – 6062 (88);
  • Донецкая – 3477 (345);
  • Закарпатская – 9819 (84);
  • Николаевская – 3163 (89);
  • Житомирская – 5923 (97);
  • Херсонская – 1134 (50);
  • Луганская – 1049 (49);
  • Кировоградская – 1108 (18).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки, 29 сентября, в Украине выявили 4027 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 3627) – это рекорд с начала эпидемии в стране.

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Арина Толина
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