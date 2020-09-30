COVID-19. В Харьковской области больше всего заболевших: динамика по регионам

За минувшие сутки меньше всего заболели COVID-19 жители Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской области – 549 человек. Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразившихся за этот период выявили в Кировоградской области (18).

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 18678 заболевших (549 за сутки);

Киев – 22 778 (219);

Одесская – 13 529 (179);

Днепропетровская – 5822 (271);

Сумская – 4223 (215);

Львовская – 20 350 (265);

Черновицкая – 14 446 (166);

Тернопольская – 13 514 (211);

Ровенская – 12 411 (109);

Хмельницкая – 6028 (172);

Киевская – 9139 (143);

Волынская – 8059 (148);

Полтавская – 2281 (124);

Ивано-Франковская – 13 700 (123);

Запорожская – 3995 (100);

Черкасская – 4022 (141);

Черниговская – 4128 (28);

Винницкая – 6062 (88);

Донецкая – 3477 (345);

Закарпатская – 9819 (84);

Николаевская – 3163 (89);

Житомирская – 5923 (97);

Херсонская – 1134 (50);

Луганская – 1049 (49);

Кировоградская – 1108 (18).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки, 29 сентября, в Украине выявили 4027 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 3627) – это рекорд с начала эпидемии в стране.

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Арина Толина

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