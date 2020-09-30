COVID-19. В Харьковской области больше всего заболевших: динамика по регионам
30.09.2020, 09:28
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
За минувшие сутки меньше всего заболели COVID-19 жители Кировоградской области
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Харьковской области – 549 человек. Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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Меньше всего заразившихся за этот период выявили в Кировоградской области (18).
Динамика эпидемии по регионам:
- Харьковская область – 18678 заболевших (549 за сутки);
- Киев – 22 778 (219);
- Одесская – 13 529 (179);
- Днепропетровская – 5822 (271);
- Сумская – 4223 (215);
- Львовская – 20 350 (265);
- Черновицкая – 14 446 (166);
- Тернопольская – 13 514 (211);
- Ровенская – 12 411 (109);
- Хмельницкая – 6028 (172);
- Киевская – 9139 (143);
- Волынская – 8059 (148);
- Полтавская – 2281 (124);
- Ивано-Франковская – 13 700 (123);
- Запорожская – 3995 (100);
- Черкасская – 4022 (141);
- Черниговская – 4128 (28);
- Винницкая – 6062 (88);
- Донецкая – 3477 (345);
- Закарпатская – 9819 (84);
- Николаевская – 3163 (89);
- Житомирская – 5923 (97);
- Херсонская – 1134 (50);
- Луганская – 1049 (49);
- Кировоградская – 1108 (18).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
За прошедшие сутки, 29 сентября, в Украине выявили 4027 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 3627) – это рекорд с начала эпидемии в стране.
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
- 26 сентября сообщалось, что за минувшие сутки коронавирусом заболели рекордное количество – 3833 украинцев.
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